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четверг, 2 апреля 2020 года   

Согласно онлайн-опросу, проведенному Colombus Consulting среди 1000 швейцарцев, 80% хотели бы продолжать трудиться в таком режиме и по окончании санитарного кризиса. А вы что скажете?

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Мнение читателей

Согласно онлайн-опросу, проведенному Colombus Consulting среди 1000 швейцарцев, 80% хотели бы продолжать трудиться в таком режиме и по окончании санитарного кризиса. А вы что скажете?

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