Оборотная сторона картин

«Verso. Tales from the Other Side»

Базель

Bâle

с 2025-02-10 00:00:00 по 2026-01-04 00:00:00

В Художественном музее Базеля проходит выставка «Verso. Tales from the Other Side», которую безусловно стоит посетить, если вы интересуетесь старинной живописью и любите хорошо рассказанные истории. Подробности здесь.

