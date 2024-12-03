"Зимний путь"

12 декабря в зале Женевской консерватории прозвучит знаменитый цикл Франца Шуберта и его 14-я фортепианная соната.
Le 12 décembre la salle de Conservatoire de Genève sera remplie des sons majestueux du cycle de chansons et de la 14è sonate de Franz Schubert.
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