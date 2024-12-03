Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 3 декабря 2024 года   

Заголовок

"Зимний путь"

Заголовок на французском

« Winterreise »

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2024-11-25 00:00:00 по 2024-12-12 00:00:00

Анонс русский

12 декабря в зале Женевской консерватории прозвучит знаменитый цикл Франца Шуберта и его 14-я фортепианная соната.

Анонс французский

Le 12 décembre la salle de Conservatoire de Genève sera remplie des sons majestueux du cycle de chansons et de la 14è sonate de Franz Schubert.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.13
CHF-EUR 1.07
CHF-RUB 120.99

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы
ДМИТРИЙ БРЕСЛЕР: Коллекция песка и воды: «Митин журнал» в 1980-е годы | Dmitry Bresler chez Le Cercle russe
четверг, 12 декабря 2024 года
Горизонт.2
Горизонт.2 | Horizon.2
суббота, 28 декабря 2024 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de Meuron

 Пространства исцеления: рехаб и детская больница от Herzog & de Meuron В Цюрихе открылся детский госпиталь, спроектированный одним из самых значимых архитектурных бюро Швейцарии (и мира) – базельским Herzog & de Meuron.

Всего просмотров: 803

Швейцарское гражданство за пять лет?

 Швейцарское гражданство за пять лет? Авторы инициативы об упрощенной натурализации собрали необходимое для проведения референдума количество подписей.

Всего просмотров: 724

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 585
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

300 богатейших жителей Швейцарии-2024

 300 богатейших жителей Швейцарии-2024 152 миллиардера, 833,5 миллиарда – юбилейный рейтинг финансового журнала Bilan побил все рекорды.

Всего просмотров: 585

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 18,058

Русская грязь и русский секс на женевской сцене

 Русская грязь и русский секс на женевской сцене До 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.

Всего просмотров: 21,753
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top