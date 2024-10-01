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среда, 2 октября 2024 года   

Заголовок

Колониализм с участием Швейцарии

Заголовок на французском

Colonialisme – une Suisse impliquée

Город

Цюрих

Город на французском

Zurich

Дата Афиши

с 2024-09-13 00:00:00 по 2025-01-19 00:00:00

Анонс русский

Впервые Национальный музей Цюриха представляет выставку, посвященную колониальной истории Швейцарии, которая сочетает в себе всеобъемлющий характер и широкий спектр точек зрения. Подробнее здесь.

Анонс французский

Pour la première fois, le Musée national Zurich présente une exposition sur l’histoire coloniale du pays alliant l’exhaustivité à un large éventail de points de vue. Les détails.

 

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