Колониализм с участием Швейцарии

Впервые Национальный музей Цюриха представляет выставку, посвященную колониальной истории Швейцарии, которая сочетает в себе всеобъемлющий характер и широкий спектр точек зрения. Подробнее здесь.
Pour la première fois, le Musée national Zurich présente une exposition sur l’histoire coloniale du pays alliant l’exhaustivité à un large éventail de points de vue. Les détails.
Матисса много не бывает20 сентября в Музее фонда Бейелера в Базеле открылось «Приглашение к путешествию» - крупнейшая в немецкоязычном пространстве выставка Анри Матисса за последние двадцать лет. Рассказываем, что в ней хорошего кроме того, что в приграничный Риен привезли около 70 работ французского художника со всего света, в том числе из частных коллекций.
Капсула «Sarco»: достойная смерть или нарушение закона?В Шаффхаузене впервые была использована противоречивая капсула для совершения самоубийства. Прокуратура возбудила уголовное дело и задержала несколько человек.
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Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
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