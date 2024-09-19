Бабье лето в Коппе

У подписчиков Нашей Газеты есть шанс провести воскресный день 29 сентября с музыкой и совершенно бесплатно. Для этого достаточно ответить всего на один вопрос.
Les abonnés de Nasha Gazeta ont une chance de passer le dimanche 29 septembre en musique, et gratuitement en plus. Pour cela il leur suffit de répondre à une question.
«Рай Аронзона»Так в сокращенном виде звучит тема докторской диссертации, которую две недели назад защитил в Женевском университете учитель литературы из Санкт-Петербурга Петр Казарновский.
А что, если секвенировать геном всех швейцарцев?Такую масштабную задачу поставил перед собой и своими коллегами женевский генетик Стилианос Антонаракис. Речь не идет об идее нового фантастического фильма.
Два миллиона евро штрафа для Nestlé WatersДочерняя компания швейцарской группы Nestlé, ставшая объектом двух предварительных расследований, достигла соглашения во Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Хруст судьбыСегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции поступит книга Елены Чижовой «Повелитель вещей», французский перевод которой подготовило лозаннское издательство Editions Noir sur Blanc.
Русская грязь и русский секс на женевской сценеДо 9 мая на сцене Большого театра Женевы идет опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». Мы побывали на премьере.
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