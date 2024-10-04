«Любовь никогда не перестает»

19 октября во Французской церкви Берна состоится благотворительный концерт, главная движущая сила и цель организаторов которого – любовь.
Les lecteurs de Nasha Gazeta sont cordialement invités au concert de bienfaisance qui aura lieu le 19 octobre dans l’Église française de Berne. L’amour est la motivation et le but ultime de ses organisateurs.
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