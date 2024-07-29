Художественный музей Базеля-сельского

Kunsthaus Balselland

Базель

Bâle

с 2024-07-26 00:00:00 по 2024-08-18 00:00:00

В кантоне Базель-Ланд, который по-русски часто называют «Базель-сельский», открылся первый там музей современного искусства. Рассказываем о том, что в нем особенного, и почему стоит успеть сходить на проходящую до 18 августа «премьерную» выставку. Подробности.

