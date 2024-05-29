У меломанов среди наших читателей есть еще две возможности увидеть шедевр Жоржа Бизе на сцене Оперного театра Цюриха – 12 и 15 июня.
Les amateurs d’opéra peuvent encore voir le chef-d’œuvre de Georges Bizet à l’Opernhaus Zurich, le 12 et le 15 juin. Les détails.
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