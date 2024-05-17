Анри Сала: в окружении старых мастеров

Шесть фресок албанского художника Анри Сала, недавно приобретенные для коллекции Фонда Эмануэля Хоффмана, представлены сейчас в отделе старых мастеров Базельского художественного музея. Подробности.
Six fresques de l'artiste albanais Henri Sala, récemment acquises pour la collection de la Fondation Emanuel Hoffmann, sont désormais exposées dans le département des maîtres anciens du Musée d'art de Bâle. Détails.
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