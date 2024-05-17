Выставка … ни о чем

Une exposition ... sur le rien

Берн

Bern

с 2024-05-17 00:00:00 по 2024-06-21 00:00:00

Если вы устали от потока новостей, визуального шума, суматошной смены картинок в социальных сетях, то отправляйтесь в Музей коммуникации в Берне, где до 21 июля можно увидеть экспозицию, посвященную «ничему». Подробности.