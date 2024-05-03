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суббота, 4 мая 2024 года   

Заголовок

Дни фотографии в Биле

Заголовок на французском

Journées photographiques de Bienne

Город

Биль

Город на французском

Bienne

Дата Афиши

с 2024-04-24 00:00:00 по 2024-05-26 00:00:00

Анонс русский

Восемнадцать работ-победителей конкурса, проведенного Швейцарским научным фондом, представлены на выставке Дни фотографии в Бьенне/Биле с 3 по 26 мая 2024 года. Подробности здесь.

Анонс французский

Les duix-huit images gagnants  du Concours, organisé chaque année par le Fonds national suisse, sont présentées lors des Journées photographiques de Bienne. Les détails

 

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