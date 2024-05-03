Дни фотографии в Биле

Journées photographiques de Bienne

Биль

Bienne

с 2024-04-24 00:00:00 по 2024-05-26 00:00:00

Восемнадцать работ-победителей конкурса, проведенного Швейцарским научным фондом, представлены на выставке Дни фотографии в Бьенне/Биле с 3 по 26 мая 2024 года. Подробности здесь.