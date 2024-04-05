Visions du réel

С 12 апреля по 21 апреля в Ньоне в 55-й раз пройдет международный фестиваль документального кино. Рассказываем о картинах, которые наверняка заинтересуют наших читателей. Подробности.
Du 12 au 21 avril, Nyon accueille la 55e édition du festival international du film documentaire. Voici les films qui pourraient intéresser nos lecteurs. Détails.
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