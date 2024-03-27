Сара Моррис

Центр Пауля Клее в Берне представляет самую полную в Швейцарии ретроспективу американской художницы Сары Моррис. Подробности.
Le Centre Paul Klee de Berne présente la rétrospective la plus complète de l'artiste américaine Sarah Morris en Suisse. Détails.
Сюрприз от НацбанкаШвейцарский центральный банк (BNS/SNB) неожиданно объявил в четверг о снижении ключевой ставки.
Уколы для похудения – в базовой страховкеС марта швейцарские страховые компании покрывают лечение с помощью инъекций Wegovy – но только при соблюдении ряда условий.
Казус RolexЮридический спор между известной швейцарской часовой маркой и небольшой женевской мастерской вывел на первый план вопрос: кто может заниматься персонализацией часов?
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
Добавить комментарий