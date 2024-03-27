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среда, 27 марта 2024 года   

Заголовок

Гениальные женщины

Заголовок на французском

Femmes de génie

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2024-03-27 00:00:00 по 2024-06-30 00:00:00

Анонс русский

В Художественном музея Базеля проходит выставка, посвященная женщинам-пионерам в живописи. Подробности.

Анонс французский

Le musée d'art de Bâle présente une exposition sur les femmes pionnières de la peinture. Détails.

 

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