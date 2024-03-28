"Трехгрошовая опера"

"L'Opéra de quat'sous"

Базель

Bâle

с 2024-03-26 00:00:00 по 2024-06-06 00:00:00

Театралы Базеля уже несколько месяцев только и говорят, что о пьесе Брехта в постановке Анту Ромеро Нуньеса. Разбираемся в том, что такого особенного в недавней премьере Театра Базеля. Подробности здесь.