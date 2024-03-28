"Трехгрошовая опера"

Театралы Базеля уже несколько месяцев только и говорят, что о пьесе Брехта в постановке Анту Ромеро Нуньеса. Разбираемся в том, что такого особенного в недавней премьере Театра Базеля. Подробности здесь.
Voilà plusieurs mois que les amateurs de théâtre dramatique de Bâle ne parlent que de la célèbre pièce de Brecht dans la mise-en-scène de Antu Romero Nunes. Essayons de comprendre pourquoi. Les détails.
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