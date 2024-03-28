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четверг, 28 марта 2024 года   

Заголовок

"Трехгрошовая опера"

Заголовок на французском

"L'Opéra de quat'sous"

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2024-03-26 00:00:00 по 2024-06-06 00:00:00

Анонс русский

Театралы Базеля уже несколько месяцев только и говорят, что о пьесе Брехта в постановке Анту Ромеро Нуньеса. Разбираемся в том, что такого особенного в недавней премьере Театра Базеля. Подробности здесь.

Анонс французский

Voilà plusieurs mois que les amateurs de théâtre dramatique de Bâle ne parlent que de la célèbre pièce de Brecht dans la mise-en-scène de Antu Romero Nunes. Essayons de comprendre pourquoi. Les détails.

 

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