FIFDH 2024

С 8 по 17 марта в Женеве пройдет Международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH). В программе – беседа с Дмитрием Муратовым, а также остроактуальные фильмы о войне в Украине, конфликте в Нагорном Карабахе, положении женщин в Чечне, положении представителей российского ЛГБТКА+-сообщества, ситуации в Беларуси и многом другом. Подробности.
Le Festival du film et forum international sur les droits de l’homme (FIFDH) se tiendra à Genève du 8 au 17 mars. Le programme comprend une discussion avec Dmitry Muratov, ainsi que des films sur la guerre en Ukraine, le conflit au Nagorno-Karabakh, les droits des femmes en Tchétchénie, la réalité de la communauté LGBTQA+ russe, la situation en Biélorussie et bien plus encore. Détails.
Миграционный кризис в ШвейцарииДискуссии вокруг интеграции обладателей статуса S и ужесточения системы предоставления убежища в целом разгорелись с новой силой.
Заложники в Швейцарии. Дожили?В то время, как тема израильских заложников, уже более четырех месяцев находящихся в руках террористов ХАМАСа, постепенно сходит со страниц швейцарских газет, собственная аналогичная, хоть и гораздо менее трагическая ситуация, всколыхнуло общественность и рискует повлечь за собой важные политические решения.
Как поживают швейцарские нефтетрейдеры без российской нефти?Швейцария господствовала в сфере торговли «черным золотом» из России на протяжении тридцати лет. Что изменилось после начала войны?
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Добавить комментарий