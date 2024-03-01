FIFDH 2024

FIFDH 2024

Женева

Genève

с 2024-03-01 00:00:00 по 2024-03-17 00:00:00

С 8 по 17 марта в Женеве пройдет Международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH). В программе – беседа с Дмитрием Муратовым, а также остроактуальные фильмы о войне в Украине, конфликте в Нагорном Карабахе, положении женщин в Чечне, положении представителей российского ЛГБТКА+-сообщества, ситуации в Беларуси и многом другом. Подробности.