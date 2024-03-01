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пятница, 1 марта 2024 года   

Заголовок

FIFDH 2024

Заголовок на французском

FIFDH 2024

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2024-03-01 00:00:00 по 2024-03-17 00:00:00

Анонс русский

С 8 по 17 марта в Женеве пройдет Международный кинофестиваль и форум по правам человека (FIFDH). В программе – беседа с Дмитрием Муратовым, а также остроактуальные фильмы о войне в Украине, конфликте в Нагорном Карабахе, положении женщин в Чечне, положении представителей российского ЛГБТКА+-сообщества, ситуации в Беларуси и многом другом. Подробности.

Анонс французский

Le Festival du film et forum international sur les droits de l’homme (FIFDH) se tiendra à Genève du 8 au 17 mars. Le programme comprend une discussion avec Dmitry Muratov, ainsi que des films sur la guerre en Ukraine, le conflit au Nagorno-Karabakh, les droits des femmes en Tchétchénie, la réalité de la communauté LGBTQA+ russe, la situation en Biélorussie et bien plus encore. Détails.

 

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