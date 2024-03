FIFDH 2024

FIFDH 2024

Женева

Genève

с 2024-03-01 00:00:00 по 2024-03-17 00:00:00

Le Festival du film et forum international sur les droits de l’homme (FIFDH) se tiendra à Genève du 8 au 17 mars. Le programme comprend une discussion avec Dmitry Muratov, ainsi que des films sur la guerre en Ukraine, le conflit au Nagorno-Karabakh, les droits des femmes en Tchétchénie, la réalité de la communauté LGBTQA+ russe, la situation en Biélorussie et bien plus encore. Détails.