Xenopoetri

В Кантональном музее искусств в Лозанне открывается первая в Швейцарии персональная выставка известного азербайджанского художника и поэта. Подробности.
La première exposition monographique dédiée au travail de l’artiste azerbaïdjanais en Suisse s’est ouvert au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Les détails.
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