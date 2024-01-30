«Свадебка» Игоря Стравинского в Цюрихе

В цюрихском Opernhaus – знаковая премьера. Через сто лет после первого показа в Париже здесь танцуют легендарную «Свадебку» Игоря Стравинского, один из трех одноактных балетов, включенных в спектакль «Хранители времени». Подробности здесь.
Une importante première à l’Opernhaus Zurich : cent ans après la création, à Paris, des « Noces » d’Igor Stravinsky, ce ballet fait partie du spectacle « Timekeepers ». Les détails.
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