"Время"

"Zeit"

Цюрих

Zurich

с 2023-12-02 00:00:00 по 2024-01-14 00:00:00

В Kunsthaus Zurich до 14 января открыта выставка «Время». Довольно необычная по форме и содержанию, она рассказывает о том, как устроено время с художественной точки зрения. Les détails.