"Жизнь берет свое"

Имя Эдуарда Александровича Фальц-Фейна встречалось на наших страницах в связи с тем, что именно он в течение многих лет поддерживал сохранение могилы Сонечки Достоевской на женевском Кладбище Королей. Сегодня, в годовщину его смерти, по просьбе его друзей мы предлагаем вашему вниманию более развернутый рассказ об этом незаурядном человеке.