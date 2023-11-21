"Жизнь берет свое"

В Театре Базеля - премьера. На сей раз имеющая непосредственное отношение к современности, нам лично и нашей жизни и наводящая виртуальный мост между Херсоном и Базелем. Подробности здесь.
Une première de plus au Theater Basel. Cette fois, avec un lien direct à l’actualité, à nous et nos vies, elle construit un pont virtuel entre Kherson et Bâle. Les détails.
Российские олигархи в швейцарских банкахОбнародование имен новых ВИП-клиентов взволновало наших швейцарских коллег и всколыхнуло волнующий многих вопрос: каким образом крупные состояния российских олигархов просачиваются сквозь мелкое сито комплексной юридической оценки швейцарских банков?
Блеск и нищета рабовНесколько мыслей вслух после мировой премьеры фильма Юрия Быкова «Хозяин», состоявшейся в рамках 29-го Женевского международного кинофестиваля.
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