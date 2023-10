"Чужак в деревне - расизм в зеркале Джеймса Болдуина"

"Stranger in the Village - Le racisme au miroir de James Baldwin",

Аарау

Aarau

с 2023-09-30 00:00:00 по 2024-01-07 00:00:00

Le Kunsthaus d'Aarau invite à une exposition collective structurée autour de l'écrivain afro-américain James Baldwin et inspirée par son essai "Stranger in the village", un texte écrit après une visite en Suisse. Jusqu'à 7 janvier. Les détails.