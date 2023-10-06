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пятница, 6 октября 2023 года   

Заголовок

"Чужак в деревне - расизм в зеркале Джеймса Болдуина"

Заголовок на французском

"Stranger in the Village - Le racisme au miroir de James Baldwin",

Город

Аарау

Город на французском

Aarau

Дата Афиши

с 2023-09-30 00:00:00 по 2024-01-07 00:00:00

Анонс русский

Художественный музей Аарау приглашает на коллективную выставку, выстроенную вокруг знаменитого афро-американского писателя и вдохновленную его рассказом «Чужак в деревне», написанным в Швейцарии. До 7 января 2024 года. Подробности здесь.

Анонс французский

Le Kunsthaus d'Aarau invite à une exposition collective structurée autour de l'écrivain afro-américain James Baldwin et inspirée par son essai "Stranger in the village", un texte écrit après une visite en Suisse. Jusqu'à 7 janvier. Les détails

 

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