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понедельник, 18 сентября 2023 года   

Заголовок

Выставка Нико Пиросмани

Заголовок на французском

L'exposition de Niko Pirosmani

Город

Базель

Город на французском

Bâle

Дата Афиши

с 2023-09-15 00:00:00 по 2023-09-15 00:00:00

Анонс русский

До 28 января 2024 года в Фонде Бейлера в Базеле будет работать выставка легендарного грузинского художника Нико Пиросмани. Подробности здесь.

Анонс французский

Fondation Beyeler présente l’exposition du légendaire peintre géorgien. Jusqu’au 28 janvier 2024. Les détails.

 

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