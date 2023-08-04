Бесплатно в музей

Entrée gratuite au musée

Берн

Berne

с 2023-08-04 00:00:00 по 2023-08-26 00:00:00

По субботам в августе вход в четырнадцать музеев и культурных учреждений, расположенных в Берне и его окрестностях, будет свободным. Подробности.