Фестиваль в Люцерне

8 августа стартует очередной летний фестиваль, где за пять недель пройдут более ста концертов и выступят многочисленные звезды классической музыки. Подробности здесь.
Le grand festival d’été débutera le 8 aout. Durant les cinq semaines il offrira plus de cent concerts avec la participation des stars internationaux. Les détails.
Вашингтон снова недоволен БерномВ США обвиняют Швейцарию в обходе санкций и сокрытии сотен миллиардов российских активов.
История Женевы в названиях ее улицНа официальном сайте кантона мы обнаружили информацию, которая может заинтересовать многих наших читателей.
Локарно – столица седьмого искусстваСо 2 по 12 августа в городе на берегу озера Маджоре в 76-й раз пройдет знаменитый кинофестиваль.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Добавить комментарий