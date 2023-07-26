Фестиваль в Люцерне

Lucerne Festival

Люцерн

Lucerne

с 2023-07-19 00:00:00 по 2023-09-10 00:00:00

8 августа стартует очередной летний фестиваль, где за пять недель пройдут более ста концертов и выступят многочисленные звезды классической музыки. Подробности здесь.