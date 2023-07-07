"Дикие годы"

Игру слов, заключенную в названии выставки в Фонде Пьера Джанадда в Мартиньи сразу поймут поклонники фовизма. Подробности здесь.
Les amateurs du Fauvisme vont tout de suite comprendre le jeu de mots caché dans le titre de l’exposition à la Fondation Pierre Gianadda, à Martigny. Les détails.
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