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суббота, 17 июня 2023 года   

Заголовок

"Остров рабов"

Заголовок на французском

"L'Ile des Esclaves"

Город

Genève

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-06-12 00:00:00 по 2023-06-24 00:00:00

Анонс русский

В женевском театре Caecilia идет пьеса Мариво в постановке Валентина Россье. Подробности здесь.

Анонс французский

Le théâtre Caecilia à Genève vous invite à une pièce de Marivaux dans la mise en scène de Valentin Rossier. Les détails

 

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