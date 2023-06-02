"Праздники"

В прокат выходит снятая в Санкт-Петербурге документальная лента швейцарского режиссера Антуана Каттина. Подробности здесь.
Le public suisse est invité à visionner le film documentaire d’Antoine Cattin tourné à Saint-Petérsbourg. Les détails.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Референдум 18 июня: швейцарские предприятия и налог ОЭСРКаковы будут практические последствия выбора «за» по одному из трех вопросов, вынесенных на общенациональное голосование?
Надежда для парализованных пациентовШвейцарские исследователи разработали технологию, благодаря которой параплегики снова могут ходить.
Новая инициатива о натурализацииИнициативный комитет призывает упростить и унифицировать условия получения швейцарского гражданства на федеральном уровне.
Черно-белая любовьЕсли кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.
Кантон Аргау ужесточает правила натурализацииОтныне кандидатам на обладание швейцарского паспорта нужно будет как следует владеть немецким и иметь девственную справку о судимости.
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