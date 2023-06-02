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пятница, 2 июня 2023 года   

Заголовок

"Праздники"

Заголовок на французском

"Jours de fête"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2023-06-01 00:00:00 по 2023-06-01 00:00:00

Анонс русский

В прокат выходит снятая в Санкт-Петербурге документальная лента швейцарского режиссера Антуана Каттина. Подробности здесь.

Анонс французский

Le public suisse est invité à visionner le film documentaire d’Antoine Cattin tourné à Saint-Petérsbourg. Les détails.

 

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