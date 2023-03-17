Главное на сегодня.
|
Экономика
Cпасение Credit SuisseЗаррина Салимова, Берн
подробнее
После обвала курса акций второму крупнейшему банку страны понадобилась экстренная помощь в размере 50 миллиардов франков.
|
Культура
Кунстхаус Цюриха всерьез взялся за провенанс своей коллекцииНадежда Сикорская, Цюрих
подробнее
Об этом руководство музея сообщило на специально созванной пресс-конференции, решив, видимо, раз и навсегда отвергнуть обвинения в антисемитизме.
«Нужно как можно скорее интегрировать украинцев»Так суммировала сложившуюся в Швейцарии ситуацию глава Государственного секретариата по вопросам миграции (SEM) Кристин Шранер Бургенер.
«Опьянение войной»: продолжениеВысказывание швейцарского президента вызвало такой шквал критики, что ему пришлось практически оправдываться за неудачный выбор слов.
Как партии предлагают контролировать миграциюВ преддверии парламентских выборов вопросы миграции и предоставления убежища становятся одними из самых обсуждаемых.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.