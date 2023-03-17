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пятница, 17 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Экономика

Cпасение Credit Suisse

Заррина Салимова, Берн

После обвала курса акций второму крупнейшему банку страны понадобилась экстренная помощь в размере 50 миллиардов франков.

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Культура

Кунстхаус Цюриха всерьез взялся за провенанс своей коллекции

Надежда Сикорская, Цюрих

Об этом руководство музея сообщило на специально созванной пресс-конференции, решив, видимо, раз и навсегда отвергнуть обвинения в антисемитизме.

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