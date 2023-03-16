Главное на сегодня.
|
Политика
«Опьянение войной»: продолжениеЗаррина Салимова, Берн
подробнее
Высказывание швейцарского президента вызвало такой шквал критики, что ему пришлось практически оправдываться за неудачный выбор слов.
|
Культура
«Дневник вторжения»Надежда Сикорская, Лозанна
подробнее
Так называется новая книга Андрея Куркова, вышедшая во французском переводе в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и поступившая сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции.
По форме «да», а по сути «нет» швейцарского парламентаВопрос о реэкспорте швейцарского оружия в Украину обсуждался, решение было принято, но это еще ничего не значит.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Женевская книжная ярмарка: вход бесплатныйС 22 по 26 марта в выставочном комплексе Palexpo будет проходить традиционная встреча издателей, авторов и их читателей.
Нехватка жилья в ШвейцарииРост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.
Дуэль без трупаС 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.
Украинская мода в Цюрихе28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.