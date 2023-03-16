Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

четверг, 16 марта 2023 года   

Главное на сегодня.
Политика

«Опьянение войной»: продолжение

Заррина Салимова, Берн

Высказывание швейцарского президента вызвало такой шквал критики, что ему пришлось практически оправдываться за неудачный выбор слов.

подробнее

Культура

«Дневник вторжения»

Надежда Сикорская, Лозанна

Так называется новая книга Андрея Куркова, вышедшая во французском переводе в лозаннском издательстве Éditions Noir sur Blanc и поступившая сегодня в книжные магазины Швейцарии и Франции.

подробнее

 

КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.09
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 82.47

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

По форме «да», а по сути «нет» швейцарского парламента

 Вопрос о реэкспорте швейцарского оружия в Украину обсуждался, решение было принято, но это еще ничего не значит.

Всего просмотров: 927

Дуэль без трупа

С 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.

Всего просмотров: 886

Женевская книжная ярмарка: вход бесплатный

 С 22 по 26 марта в выставочном комплексе Palexpo будет проходить традиционная встреча издателей, авторов и их читателей.

Всего просмотров: 723
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Нехватка жилья в Швейцарии

Рост населения страны и низкие объемы строительства привели к тому, что жилая площадь становится все большим дефицитом.

Всего просмотров: 1,078

Дуэль без трупа

С 11 марта и в течение пяти недель в журнале «Т», субботнем приложении к газете Le Temps, будет публиковаться переписка между главным редактором Нашей Газеты Надеждой Сикорской и французским писателем Егором Граном. Финал эпистолярного поединка состоится 11 мая на сцене Большого театра Женевы.

Всего просмотров: 886

Украинская мода в Цюрихе

28 февраля в городе на Лиммате пройдет благотворительное мероприятие Ukrainian Fashion Day, организованное исключительно силами украинок, из-за войны оказавшихся в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,283
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top