Главное на сегодня.
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Здоровье
Качество питьевой воды в ШвейцарииЗаррина Салимова, Берн
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Согласно последнему докладу Федерального ведомства по безопасности пищевых продуктов и ветеринарии (OSAV/BLV), питьевая вода не представляет опасности для здоровья потребителей. Однако поводом для беспокойства могут быть обнаруженные в ней следы некоторых пестицидов.
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Культура
Игристое от Мендельсона и последние иллюзии МалераНадежда Сикорская, Женева
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30 ноября и 1 декабря Оркестр Романдской Швейцарии приглашает на концерты, в программе которых – два шедевра классического репертуара.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Сулейман Керимов и его товарищи«Скажи мне, кто твой друг…» Расширение министерством финансов США санкционного списка напрямую касается Швейцарии.
Стоит ли опасаться дефицита газа в Швейцарии?Федеральный совет представил проект ограничений, которые могут введены в случае нехватки голубого топлива.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.