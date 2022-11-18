"Невидимые мысли"

Так называется выставка, на которую женевский Музей Барбье-Мюллер приглашает все тех, кто любит неожиданные сопоставления и перекрещивающиеся параллели в искусстве.
Le musée Barbier-Mueller invite tous ceux qui aiment les juxtapositions artistiques inattendues et les parallèles qui se croisent.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
МИД Швейцарии против неизвестногоСтоит ли журналистская новость безопасности человеческой жизни? Где разумный баланс между выполнением журналистами своих профессиональных обязанностей и пониманием последствий неуместной болтливости?
Зерновая сделка – в центре переговоров в ЖеневеВ пятницу 11 ноября представители ООН встретились с российской делегацией, чтобы обсудить соглашение об экспорте зерна.
Статус S и социальная помощьУкраинские беженцы в Швейцарии в будущем будут подчиняться тем же правилам предоставления пособия, что и другие просители убежища.
Портрет русского дезертираПо информации Государственного секретариата по миграции, с начала войны в Украине 160 россиян подали прошение о предоставлении им статуса беженца. Нам удалось встретиться с одним из них.
Джулиано да Эмполи: «Стратегия Путина – сеять хаос»Предлагаем вашему вниманию эксклюзивное интервью автора романа «Кремлевский волшебник», удостоенного Гран-при Французской Академии и вошедшего в короткий список премии Гонкура.
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