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пятница, 18 ноября 2022 года   

Заголовок

"Невидимые мысли"

Заголовок на французском

"Pensées invisibles"

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-11-10 00:00:00 по 2023-09-03 00:00:00

Анонс русский

Так называется выставка, на которую женевский Музей Барбье-Мюллер приглашает все тех, кто любит неожиданные сопоставления и перекрещивающиеся параллели в искусстве.

Анонс французский

Le musée Barbier-Mueller invite tous ceux qui aiment les juxtapositions artistiques inattendues et les parallèles qui se croisent.

 

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