"Обвиненный в рисовании"

В Кантональном музее изобразительных искусств Лозанны проходит масштабная выставка швейцарского художника Густава Бюше.
Le Musée cantonal des Beaux-Arts à Lausanne invite à une grande exposition d’un peintre suisse Gustave Buchet.
Лягушка в кипяткеМногим из вас понравился пробный материал Евгения Григоренко, опубликованный в Нашей Газете. Евгений оказался человеком наблюдательным, и мы продолжаем делиться с вами его заметками, помогающими лучше понять будни беженцев в Швейцарии.
Хижина в стиле хай-текМы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского.
Итоги конференции в ЛуганоВо вторник Швейцария и Украина при поддержке международных партнеров представили Луганскую декларацию, которая содержит основные принципы процесса восстановления Украины.
Какие специалисты нужны в Швейцарии?Низкая безработица и большое число вакансий привели к тому, что некоторые сектора швейцарской экономики столкнулись с нехваткой квалифицированных сотрудников.
«План Маршалла» для Украины?4 и 5 июля в Лугано пройдет конференция, посвященная вопросам восстановления Украины.
Что делают швейцарцы со старыми вещами?Подержанные авто, мебель, лыжи, одежда и другие вещи… Какова их судьба после того, как хозяин решит от них избавиться?
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