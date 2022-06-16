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четверг, 16 июня 2022 года   

Заголовок

Платформа 10

Заголовок на французском

Plateforme 10

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2022-06-15 00:00:00 по 2022-06-19 00:00:00

Анонс русский

В ближайшие выходные новорожденный «Квартал искусств» распахнет двери своего «депо» перед всеми любителями искусства и путешествий в поезде. Подробности здесь.

Анонс французский

Le weekend prochain le quartier des arts ouvrira ses portes devant les amateurs d’arts et des voyages en train. Les détails

 

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