Ежегодный международный смотр современного искусства пройдет в Базеле с 16 по 19 июня. Подробности здесь.
La plus importante foire de l’art contemporain aura lieu à Bale du 16 au 19 juin. Les détails.
«Все русские врут»В моменты кризиса – будь то санитарная катастрофа или гуманитарная – некоторые люди позволяют себе совершенно забывать о правилах хорошего тона. Давайте не будем им уподобляться.
Поставки оружия и швейцарский нейтралитетВ последние недели несколько европейских государств обратились к Швейцарии с просьбой о поставке вооружений. Какое решение принял Берн?
Швейцария – в Совете Безопасности ООНЭто историческое событие произошло вчера, согласно плану и без сюрпризов.
Швейцария вводит эмбарго на российскую нефть10 июня Федеральный совет принял решение перенять шестой пакет европейских санкций, который включает запрет на поставки «черного золота» из России.
Новый статус для всех беженцев?Швейцарская организация по оказанию помощи беженцам (OSAR) предлагает ввести новый тип разрешения для просителей убежища, чтобы устранить неравенство по сравнению с теми, кто имеет право на получение статуса S.
Давление США на Швейцарию продолжаетсяНасколько справедлива критика в отношении швейцарского финансового центра? И какие усилия по поиску санкционных активов предпринимает Берн по сравнению с другими странами?
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