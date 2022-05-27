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пятница, 27 мая 2022 года   

Заголовок

Жить настоящим

Заголовок на французском

Vivre notre temps

Город

Берн

Город на французском

Berne

Дата Афиши

с 2022-05-27 00:00:00 по 2022-10-16 00:00:00

Анонс русский

До 16 октября в Бернском художественном музее можно увидеть самые известные работы художников группы «Наби» из коллекции Ханлозер/Йеггли. Подробности.

Анонс французский

Jusqu’au 16 octobre, les œuvres les plus célèbres des artistes Nabis de la collection Hahnloser/Jaeggli sont exposées au Musée des beaux-arts de Berne. Détails.

 

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