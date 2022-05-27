Жить настоящим

До 16 октября в Бернском художественном музее можно увидеть самые известные работы художников группы «Наби» из коллекции Ханлозер/Йеггли. Подробности.
Jusqu’au 16 octobre, les œuvres les plus célèbres des artistes Nabis de la collection Hahnloser/Jaeggli sont exposées au Musée des beaux-arts de Berne. Détails.
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