Алешинский: белое на черном и другие цвета

Выставка одного из патриархов современного искусства проходит в галерее Sonia Zannettacci в Старом городе Женевы. Подробности здесь.
L’exposition d’un des patriarches de la peinture contemporaine est en cours dans la galerie genevoise Sonia Zannettacci. Les détails.
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