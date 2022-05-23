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понедельник, 23 мая 2022 года   

Заголовок

Алешинский: белое на черном и другие цвета

Заголовок на французском

Alechinsky: blanc sur noir et autres couleurs

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-05-10 00:00:00 по 2022-07-09 00:00:00

Анонс русский

Выставка одного из патриархов современного искусства проходит в галерее Sonia Zannettacci в Старом городе Женевы. Подробности здесь.

Анонс французский

L’exposition d’un des patriarches de la peinture contemporaine est en cours dans la galerie genevoise Sonia Zannettacci. Les détails

 

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