Заголовок

Алешинский: белое на черном и другие цвета

Заголовок на французском

Alechinsky: blanc sur noir et autres couleurs

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2022-05-10 00:00:00 по 2022-07-09 00:00:00

Анонс русский

Выставка одного из патриархов современного искусства проходит в галерее Sonia Zannettacci в Старом городе Женевы. Подробности здесь.

Анонс французский