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среда, 11 мая 2022 года   

Заголовок

Русская музыка в Женеве и Лозанне

Заголовок на французском

La musique russe à Genève et à Lausanne

Город

Женева-Лозанна

Город на французском

Genève-Lausanne

Дата Афиши

с 2022-05-06 00:00:00 по 2022-05-18 00:00:00

Анонс русский

18 и 19 марта Оркестр Романдской Швейцарии предложит меломанам в Женеве и Лозанне концертную программу из шедевров русской музыки.

Анонс французский

Le 18 et le 19 mai l’Orchestre de la Suisse Romande proposera aux mélomanes à Genève et à Lausanne un programme composé des chefs-d’œuvre du répertoire russe.

 

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