Посвящение Марии Каллас

Ассоциация поддержки армянской культуры Avetis приглашает отметить столетие со дня рождения одной из самых выдающихся певиц 20 века. Подробности здесь.
L’association pour le soutien de la culture arménienne Avetis fête le centenaire de la naissance d’une de plus grandes chanteuses du 20è siècle. Les détails.
Швейцария будет лучше контролировать распределение украинских беженцевНовая система расселения украинских просителей убежища, отдельный портал для регистрации прошений, инициатива о предоставлении статуса S российским дезертирам и противникам войны, обновленные правила въезда в страну – читайте в нашем обзоре о последних решениях властей.
Война и ПасхаПравославные христиане переживают главные дни церковного года ‒ Страстную неделю и ждут Праздника праздников ‒ Воскресения Христова. Есть ли мир в душе у чад Русской Церкви в Швейцарии, когда войне не видно конца?
Набоков во сне и наявуВпервые опубликованный на русском языке дневник сновидений Владимира Владимировича Набокова может привлечь не только почитателей творчества великого писателя, но и толкователей снов, математиков и тех, кто пытается проникнуть в тайны Времени.
Чужие среди своих?Продолжающаяся на Украине война неминуемо ведет к раздору в обществе в целом, включая русскоязычную общину Швейцарии.
Когда работа не совместима с декретным отпускомФедеральный трибунал Швейцарии вынес решение, которое шокировало самих швейцарских парламентариев. Правда, кажется, только женщин среди них.
Добровольцы из Швейцарии воюют в УкраинеС первой недели войны десятки добровольцев из Швейцарии изъявили желание сражаться на стороне Украины. Эти жители Конфедерации воюют или в составе Интернационального легиона территориальной обороны, или в других частях и подразделениях. Телевидению Романдской Швейцарии (RTS) удалось познакомиться с некоторыми из них и посвятить им репортаж, который мы посмотрели.
Добавить комментарий