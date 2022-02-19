Lufthansа и SWISS приостанавливают полеты на Украину

Немецкая авиакомпания Lufthansа и ее филиал SWISS объявили сегодня о приостановке рейсов на Украину начиная с понедельника, 21 февраля, и до конца месяца.
«Безопасность наших пассажиров и членов экипажа является нашим главным приоритетом», - заявил представитель компании Lufthansа, подчеркнув, что рейсы, запланированные на субботу и воскресенье, будут выполнены, чтобы дать возможность покинуть Украину тем, кто этого хочет. Авиакомпания сохранит рейсы во Львов, но не в Киев и не в Одессу.
Авиакомпания SWISS, уже переставшая пользоваться украинским воздушным пространством, сообщила, что внимательно следит за развитием ситуации, сохраняя контакт с представителями власти.
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Иностранным выпускникам – работу в Швейцарии?В Швейцарии завершились обсуждения законопроекта, позволяющего гражданам третьих стран, получившим диплом швейцарского университета, оставаться в Конфедерации с целью трудоустройства без лишних формальностей. Предложение нашло широкую поддержку среди кантонов, экономических организаций и большинства политических партий.
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