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суббота, 19 февраля 2022 года   

Lufthansа и SWISS приостанавливают полеты на Украину

19.02.2022 - 19:39

(DR)

Немецкая авиакомпания Lufthansа и ее филиал SWISS объявили сегодня о приостановке рейсов на Украину начиная с понедельника, 21 февраля, и до конца месяца.

«Безопасность наших пассажиров и членов экипажа является нашим главным приоритетом», - заявил представитель компании Lufthansа, подчеркнув, что рейсы, запланированные на субботу и воскресенье, будут выполнены, чтобы дать возможность покинуть Украину тем, кто этого хочет. Авиакомпания сохранит рейсы во Львов, но не в Киев и не в Одессу.

Авиакомпания SWISS, уже переставшая пользоваться украинским воздушным пространством, сообщила, что внимательно следит за развитием ситуации, сохраняя контакт с представителями власти.

 

 

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