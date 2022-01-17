Black Movie - 2022

23-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 21 по 30 января 2022 года в «гибридном» формате – частично в залах, частично онлайн, благодаря чему интересные киноленты смогут увидеть все. В программе - девять лент из постсоветского пространства. Подробности здесь.
La 23ème édition du Festival International de Films Indépendants aura lieu à Genève du 21 au 30 janvier au format hybride, grâce à quoi tous les cinéphiles pourront visionner les films sélectionnés. Neuf films de l'espace postsoviètiques y sont présentés. Les détails.
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