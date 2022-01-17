Black Movie - 2022

Black Movie - 2022

Женева

Genève

с 2022-01-12 00:00:00 по 2022-01-30 00:00:00

23-й выпуск фестиваля независимого кино пройдет в Женеве с 21 по 30 января 2022 года в «гибридном» формате – частично в залах, частично онлайн, благодаря чему интересные киноленты смогут увидеть все. В программе - девять лент из постсоветского пространства. Подробности здесь.