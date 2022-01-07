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пятница, 7 января 2022 года   

Заголовок

Жан Дюбюффе, рестроспектива

Заголовок на французском

Jean Dubuffet, rétrospective

Город

Мартиньи

Город на французском

Martigny

Дата Афиши

с 2022-01-05 00:00:00 по 2022-06-06 00:00:00

Анонс русский

Отказ от общепринятых норм – лейтмотив выставки живописных работ и рисунков на бумаге, представленных в хронологическом порядке в Фонде Джанадда. Подробности здесь.

Анонс французский

 

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