У Александры Конуновой конфисковали скрипку

Нашим читателям не надо представлять скрипачку Александру Конунову, прекрасного музыканта и не менее прекрасного человека – за ее деятельностью Наша Газета следит уже несколько лет. Неделю назад Александра находилась в родном Кишинёве и должна была вылететь на концерт в Москву. Однако на вылете таможенники кишиневского аэропорта конфисковали ее скрипку под предлогом того, что она не указала в декларации ее стоимость, и завели на Конунову уголовное деле по обвинению в попытке нелегального вывоза из Молдовы дорогостоящего инструмента. Инструмент, действительно, дорогой: речь идет о скрипке, известной под именем «Ida Levin», созданной знаменитым мастером Джованни Баттистой Гваданини около 1785 года и оцениваемой в два миллиона евро. Александра Конунова не является владелицей инструмента – он предоставлен ей швейцарским меломаном и меценатом Седриком Берже.
С момента инцидента министр культуры Молдовы уже принес свои извинения, объяснив поведение таможенников излишним служебным рвением. Тем не менее, скрипка по-прежнему находится в Молдове, куда Александра Конунова должна вернуться для дачи показаний. Мы будем держать вас в курсе развития событий, а пока напомним, что 12 декабря 2016 года в поезде в Швейцарии у художественного руководителя Международного музыкального фестиваля в Сионе Павла Верникова украли скрипку, также изготовленную Джованни Баттистой Гваданини, но в 1747 году. Ее страховая стоимость скрипки составляла 1,5 млн евро.
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