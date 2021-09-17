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суббота, 18 сентября 2021 года   

Заголовок

"Игра на публику. Мода и портрет"

Заголовок на французском

« Pour la galerie. Mode et portrait »

Город

Женева

Город на французском

Genève

Дата Афиши

с 2021-09-04 00:00:00 по 2021-11-14 00:00:00

Анонс русский

Так называется выставка в Женевском музее искусства и истории, которую можно посетить до 14 ноября 2021 года. Подробности здесь.

Анонс французский

Une nouvelle exposition au Musée d’art et d’histoire de Genève est à visiter jusqu'au 14 novembre 2021. Les détails

 

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«Игра на публику. Мода и портрет»

 Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.

Всего просмотров: 1,348
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