Так называется выставка в Женевском музее искусства и истории, которую можно посетить до 14 ноября 2021 года. Подробности здесь.
Une nouvelle exposition au Musée d’art et d’histoire de Genève est à visiter jusqu'au 14 novembre 2021. Les détails.
99% против 1%?26 сентября граждане Швейцарии будут голосовать по инициативе «Снизить налоги на заработную плату, справедливо облагать капитал», более известной как «Инициатива 99%». В чем же ее суть?
«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
Covid-19: предъявите ваш сертификат, пожалуйстаФедеральный совет начал консультации по вопросу расширения сферы действия обязательного сертификата на рестораны, культурно-развлекательные заведения и проходящие в закрытых помещениях мероприятия. Правительство также решило с 1 октября прекратить финансирование тестов, необходимых для получения Covid-сертификата.
Covid-19: Вакцинация будущих матерей в ШвейцарииФедеральное управление здравоохранения и Федеральная комиссия по вакцинации рекомендуют беременным женщинам делать прививки от коронавируса, начиная со второго триместра беременности. Женщины, кормящие грудью, также могут быть вакцинированы.
«Игра на публику. Мода и портрет»Так называется выставка, открывшаяся вчера в Женевском музее искусства и истории в присутствии знаменитого российского историка моды и коллекционера Александра Васильева.
Добавить комментарий