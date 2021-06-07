Русский авангард в Вадуце

Музей искусств Лихтенштейна получил от российского коллекционера 63 прекрасных образца русского авангарда и советского искусства из коллекции Владимира Царенкова на постоянное хранение. Подробности здесь.
Kunstmuseum Liechtenstein a reçu, en prêt permanent, 63 œuvres de l’avant-garde russe et de l’art soviétique d’un collectionneur russe de la collection de Vladimir Tsarenkov. Les détails.
Открытое тестирование Covid-сертификатаРабота над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.
Три русских «резидента» в ЖеневеНе беспокойтесь, речь пойдет не об очередном шпионском скандале, а о трех творческих личностях, находящихся в эти дни в городе Кальвина.
Кто приедет на Montreux Jazz Festival?В 55-м выпуске фестиваля примут участие музыканты из 16 стран, при этом швейцарские исполнители составляют треть программы. Продажа билетов на концерты стартует 8 июня.
Открытое тестирование Covid-сертификатаРабота над сертификатом, который должен выдаваться кантонами с 7 июня, активно продолжается. Система будет подвергнута испытаниям в рамках общественного теста на безопасность. По этой причине исходный код сертификата выложен в открытый доступ.
Covid-19: значительные изменения с понедельникаМеры борьбы с коронавирусом будут ослаблены в Швейцарии с 31 мая. Федеральный совет принял решение о более масштабном этапе послаблений, чем планировалось изначально. Это касается, в частности, публичных мероприятий, частных встреч и ресторанов.
Швейцария-ЕС: что дальше?Федеральный совет пришел к выводу, что между Швейцарией и ЕС остаются существенные разногласия по ключевым пунктам рамочного соглашения. Берн решил не подписывать соглашение, поставив тем самым точку в переговорах, которые длились семь лет.
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