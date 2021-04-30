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пятница, 30 апреля 2021 года   

Заголовок

От Стефана Цвейга до Мартина Бодмера: (не)видимая коллекция

Заголовок на французском

De Stefan Zweig à Martin Bodmer : la collection [in]visible

Город

Монрише

Город на французском

Montricher

Дата Афиши

с 2021-04-29 00:00:00 по 2021-08-29 00:00:00

Анонс русский

Так загадочно называется выставка, проходящая в Литературном фонде Яна Михальского в Монрише. Подробности здесь.

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Анонс французский

Voici le titre mystérieux d’une nouvelle exposition à la Fondation Jan Michalski pour l’écriture et la littérature, à Montricher. Les détails

 

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