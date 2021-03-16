Яйца рассказывают истории…

Так называется выставка, которая проходит в Государственном музее Лихтенштейна, где можно увидеть пасхальные яйца, расписанные художниками из Швейцарии, Австрии, Германии и т.д. Подробности – в нашей статье.
C'est le nom de l'exposition qui se tient au Musée d'État du Liechtenstein, où vous pouvez voir des œufs de Pâques peints par des artistes de Suisse, d'Autriche, d'Allemagne, etc. Les détails sont disponibles dans notre article.
Развод и алименты в ШвейцарииВ новых решениях Федеральный суд (ФС) Швейцарии разъяснил важные вопросы, касающиеся права на содержание, и внес некоторые изменения в порядок рассмотрения дел. В будущем для расчета всех видов алиментов на детей или супругов будет использоваться единый метод.
Светлана Тихановская взывает к Швейцарии: «Люди одержат победу»Лидер белорусской оппозиции находилась в Швейцарской Конфедерации с коротким визитом, во время которого она активно общалась с политиками и журналистами.
Алексей Бродович, модный революционерМузей дизайна в Цюрихе представляет более 250 работ Алексея Бродовича, который произвел переворот в визуальном оформлении журналов и модной фотографии и который считается пионером современного графического дизайна.
Год с коронавирусомЗавтра мы отметим странную годовщину – ровно год назад Швейцарию накрыла первая волна пандемии и местная жизнь замерла. Есть, над чем поразмыслить.
Covid-19: новые дозы вакцины для ШвейцарииКонфедерация заключила новый контракт с компанией Pfizer/BioNTech на покупку более 3 млн доз вакцины, поставки которых начнутся в апреле. Ожидается, что все желающие смогут привиться к лету.
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