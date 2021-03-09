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вторник, 9 марта 2021 года   

Заголовок

Шедевры коллекции Бемберга: от Кранаха до Боннара

Заголовок на французском

Chefs-d’œuvres de la collection Bemberg : de Cranach à Bonnard

Город

Лозанна

Город на французском

Lausanne

Дата Афиши

с 2021-03-08 00:00:00 по 2021-05-30 00:00:00

Анонс русский

До 30 мая в лозаннском Фонде Эрмитаж проходит выставка, которую мы искренне советуем не пропустить всем любителям живописи. Подробности здесь.

Анонс французский

Fondation de l’Hermitage à Lausanne présente une exposition qui est un must pour tous les amateurs de peinture, dans toute sa diversité. Les détails

 

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