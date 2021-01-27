Чайковский, Рахманинов, Дворжак

Прямую трансляцию концерта Оркестра Романдской Швейцарии, в программу которого включены два шедевра русской классики, можно будет послушать 29 января в 20 часов на радиостанции Espace 2, а затем, в течение месяца, на платформе RTS Play.
Le concert de l’Orchestre de la Suisse Romande du 29 janvier, dont le programme contient deux chefs d’œuvre du répertoire russe, sera retransmis en direct radio, sur Espace 2, à 20h00. Vous pourrez également le réécouter pendant un mois, en streaming audio uniquement, dès le lendemain du concert sur la plateforme RTS Play.
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