Чайковский, Рахманинов, Дворжак

Tchaïkovski, Rachmaninoff, Dvorák

Женева

Genève

с 2021-01-26 00:00:00 по 2021-03-01 00:00:00

Прямую трансляцию концерта Оркестра Романдской Швейцарии, в программу которого включены два шедевра русской классики, можно будет послушать 29 января в 20 часов на радиостанции Espace 2, а затем, в течение месяца, на платформе RTS Play.