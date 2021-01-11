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понедельник, 11 января 2021 года   

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Здоровье

Covid-19: Берн планирует новый локдаун?

Заррина Салимова, Берн

Увеличение индекса репродукции вируса, подробные планы Федерального совета, реакция партий и организаций на грядущие ограничения, эффект от закрытия школ – мы продолжаем информировать вас о развитии эпидемии в Швейцарии.

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Политика

Швейцария решила улучшить свой международный имидж

Надежда Сикорская, Берн

Такой вывод можно сделать, ознакомившись с опубликованным накануне нового года коммюнике Федерального совета.

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Всего просмотров: 2,338

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Федеральный совет намерен усилить и продлить еще на пять недель меры борьбы с коронавирусом. Окончательное решение будет принято 13 января, после консультаций с кантонами.

Всего просмотров: 3,126
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