Новые страны в швейцарском «карантинном списке»

Конфедерация обновила перечень территорий, по возвращении из которых необходимо соблюдать десятидневный карантин. В список добавлены Венгрия, Грузия, Иордания, Литва, Польша, Португалия, Сан-Марино, Северная Македония, Сербия, Словения, США и Хорватия.
К «красным зонам» относятся и некоторые регионы приграничных государств, включая итальянские области Венето, Фриули-Венеция-Джулия и Эмилия-Романья, а также австрийские федеральные земли Каринтия и Штирия. Все страны и территории можно найти на сайте bag.admin.ch. Новый список действует с 14 декабря.
Напомним, что по прибытии в Конфедерацию из одного из регионов с высоким риском заражения новым коронавирусом необходимо незамедлительно отправиться на карантин по месту жительства, а также в двухдневный срок обязательно уведомить об этом кантональные власти. Телефоны и электронные адреса кантональных служб приведены на сайте Минздрава (OFSP/BAG).
Отрицательный результат теста на Covid-19 не отменяет обязательного карантина и не сокращает его продолжительность. За несоблюдение этого правила предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 10 000 швейцарских франков. Категории лиц, освобожденных от обязательного карантина, перечислены в статье 4 Постановления о мерах, принятых в сфере международных пассажирских перевозок.
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